Ciarapica: alloggi da completare, fake news del consigliere Micucci

Sulle case dell’Erap di via Marchetti, il sindaco reagisce alle accuse di Francesco Micucci di non aver predisposto per tempo la graduatoria degli assegnatari e di averne rallentato la consegna. "Voler screditare questa Amministrazione servendo ai cittadini fake news è un metodo molto caro al consigliere Micucci" replica Fabrizio Ciarapica e parla di "metodo scorretto soprattutto quando lo si utilizza su temi delicati come la sanità ed il sociale". Il primo cittadino contesta in toto la tesi dell’esponente Dem e dichiara che quegli alloggi popolari in realtà non sono ancora pronti per essere abitati. "A differenza di quello che vuol far credere Micucci - spiega - i 34 alloggi in via Marchetti non sono ancora pronti. L’Erap, con il quale il sottoscritto e gli uffici preposti hanno sempre lavorato in stretta sinergia, non ha ancora comunicato la fine dei lavori. Nel frattempo, con un provvedimento del segretario comunale, ci siamo attivati per velocizzare la procedura per la formazione e l’approvazione della graduatoria e la pubblicazione del bando. Non solo degli alloggi di edilizia agevolata, ma anche quelli di edilizia residenziale pubblica". Il sindaco si riferisce al decreto che ha appena emesso per assegnare alla dirigente dei servizi sociali la predisposizione della graduatoria dopo aver preso atto che l’ufficio dell’edilizia pubblica del Comune non ha il personale per seguire la pratica. "Vorrei - conclude il Ciarapica - tranquillizzare tutti coloro che sono in attesa di un alloggio. Questa Amministrazione sta seguendo da vicino la situazione e continuerà a fare tutto quanto possibile per giungere quanto prima all’assegnazione. Il tema degli alloggi popolari è per noi una priorità che, seppur soggetta a procedure ed iter burocratici lunghi e complessi, troverà sempre la nostra attenzione e sensibilità".