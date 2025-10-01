Ciarapica beffato ancora: "Qui tredici candidati. E io sono il terzo di Fi"

"Ho dato il mio contributo per la vittoria di Francesco Acquaroli e per far crescere il partito a Civitanova. Siamo secondi dopo Fratelli d’Italia e davanti al Pd, e le preferenze che mi sono state date fanno di me il terzo candidato più votato in Regione in Forza Italia".

Questa la valutazione di Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, che ha mancato l’elezione in consiglio regionale. Dalla sua città non è arrivato lo slancio per portarlo ad Ancona, mentre sulla costa ha pescato voti Gianluca Pasqui, il candidato azzurro con il top score di voti in regione e a cui Ciarapica riconosce "un risultato eccezionale. È andato fortissimo e gli faccio i miei complimenti. Quanto a me, pensavo meglio".

Meglio dove, a Civitanova o in provincia?

"Rispetto a cinque anni fa i miei voti sono aumentati di circa 600 preferenze, ma pensavo di prenderne di più".

Il giorno dopo gli scrutini delle urne tutte le analisi la indicano come un sindaco bocciato dalla sua città.

"Non ci vedo un risultato punitivo e voglio ricordare che a Civitanova c’era una grande frammentazione, con tredici candidati in città e uno di questi, Borroni, è andato fortissimo. È un dato di fatto".

Altri sindaci candidati hanno raccolto molto di più nelle loro comunità. Su questo ha fatto una riflessione?

"Ogni città è diversa e a Civitanova mi sono dovuto confrontare con tanti candidati, che in altri Comuni non c’erano. Diciamo che ho lavorato con molta più concorrenza".

Spera in un Gianluca Pasqui chiamato a fare l’assessore per essere ripescato in consiglio regionale?

"Forza Italia ha ottenuto un ottimo risultato e avrà necessariamente un rappresentante in giunta. Pasqui è stato il più votato, ha titolo per farlo ed è giusto sia così. Anche cinque anni fa era in pole. Un mio giudizio che non ha niente a che vedere con retro pensieri ripescaggio".

A urne chiuse è emerso che componenti della sua maggioranza e forse del suo stesso partito hanno fatto votare Pasqui piuttosto che lei. Si aspettava questo tradimento?

"Dico che i voti del tradimento lasciano il tempo che trovano. È stato talmente grande il divario tra me e Pasqui che non sono stati determinanti".

Regolerà i conti nella sua maggioranza?

"Ma no, ognuno ha fatto la sua corsa e ha portato il suo cavallo".

Adesso che futuro politico immagina?

"Voglio finire bene questa esperienza amministrativa mettendo a terra tutti i progetti iniziati, e cominciare a lavorare tra qualche mese per la scelta del prossimo candidato sindaco".

Ai civitanovesi che non l’hanno ancora una volta votata si sente di dire qualcosa?

"Gli elettori hanno sempre ragione, ma mi soffermerei sulla bassa affluenza, un elemento che dovrebbe far riflettere tutti".