Ciarapica e la chiamata dopo il voto: "Grande umiltà"

"Ho parlato telefonicamente più volte con Silvio Berlusconi; lui mi ha chiamato anche all’indomani della mia elezione a sindaco, intrattenendosi con me per diverso tempo. Ho conosciuto una persona straordinaria, informatissima su tutto e un grande che non faceva pesare la sua alta autorità e la sua potenza. Aveva una capacità di ascolto incredibile, era umile e aveva un rispetto per tutti difficile da raccontare. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile". Così il sindaco Fabrizio Ciarapica, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, commentando la morte di Silvio Berlusconi. "Un uomo che ha profondamente segnato la storia non solo politica d’Italia – aggiunge –, un leader carismatico che ha cambiato la storia del nostro Paese e ha saputo allacciare rapporti di collaborazione determinanti in politica estera; un imprenditore illuminato nel campo dell’industria e della finanza, ma anche nello sport". Se dovesse sottolineare la cosa che maggiormente lo ha colpito nei contatti che ha avuto in più occasioni? "La sua grande umiltà, la capacità di relazionarsi con tutti senza far pesare il ruolo primario che rivestiva non solo in Forza Italia ma in tutti i campi in cui ha operato. In particolare la sua straordinaria disponibilità all’ascolto. Berlusconi metteva tutti a proprio agio. Non cercava contatti per impartire ordini e disposizioni ma per ascoltare e capire i problemi che i sindaci ponevano. Prendeva nota di tutto e ne faceva tesoro. Una persona umile come pochi. Noi continueremo a rendere omaggio al nostro leader percorrendo la strada ben tracciata da lui sui principi liberali, garantisti, cristiani, europeisti e atlantisti. Non dimenticheremo il suo grande tratto di umanità, vicino ai sofferenti con beneficenze che mai sapremo fino in fondo, conosceva le storie personali dei suoi collaboratori, si interessava a loro e come poteva aveva sempre un occhio di riguardo per loro. La sua grande educazione e le buone maniere spesso spiazzavano anche i più temuti avversari". Ieri, Ciarapica non aveva ancora deciso se partecipare, magari in una delegazione, ai funerali. "Adesso – ha detto – è il tempo del silenzio e della riflessione. Si vedrà".

Giuliano Forani