Ciarapica ha incontrato Ricci, nuovo direttore generale dell’Ast

Il sindaco incontra il nuovo direttore dell’Azienda sanitaria (Ast) di Macerata, Marco Ricci. Il dirigente, 55 anni, laurea in Giurisprudenza arriva da Milano dove ha lasciato l’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Rhodense. Dal 2011 al dicembre 2015 è stato anche direttore amministrativo, responsabile dell’Unità operativa complessa approvvigionamenti e logistica dell’Asl Milano 2. "Un curriculum di tutto rispetto - ha detto Fabrizio Ciarapica - e una consolidata esperienza che farà bene alla nostra sanità, visto anche il periodo delicato che stiamo affrontando. La sinergia tra enti e istituzioni è fondamentale per dare risposte concrete alle esigenze sanitarie del territorio, ma anche per affrontare il percorso di integrazione socio sanitario in atto. Sono sicuro che Ricci saprà affrontare le grandi sfide alle quali la sanità marchigiana è chiamata a rispondere".