Ciarapica: "La Iliad installi l’antenna nell’area che abbiamo acquistato"

Appello alla Iliad per spostare l’antenna da via Caracciolo e installarla nel terreno più a nord acquistato dal Comune. Lo lanciano il sindaco e l’assessore Belletti. "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Ora Iliad installi l’antenna nell’area che abbiamo acquistato e che è a sua disposizione" dice Fabrizio Ciarapica, al termine di un incontro con il Comitato di via Caracciolo. "Ringrazio la società telefonica – aggiunge – per aver accettato, lo scorso maggio, la mia richiesta di sospendere l’installazione dell’antenna in attesa di trovare un’alternativa. Ora siamo al rush finale e tutto dipende dalla società telefonica". "Abbiamo sollecitato Iliad – spiega Roberta Belletti – con l’ennesima Pec chiedendo di sospendere ogni attività in via Caracciolo e di mantenere, quindi, gli accordi presi in merito alla delocalizzazione dell’antenna nell’area acquisita dal Comune". Ma dall’opposizine attacca Francesco Micucci (Pd): "Semplicemente ridicolo il sindaco Ciarapica. A maggio ‘era tutto fatto’ e dopo otto mesi ancora lancia appelli, penosi per uno che aveva tutto il potere per risolvere il problema per tempo e senza doversi raccomandare a nessuno. Se c’è oggi una sola possibilità che l’antenna non venga montata in via Caracciolo non è certo per gli appelli del sindaco, ma per quanto fatto dai residenti della zona che si sono letteralmente messi di traverso, auto comprese".