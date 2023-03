Ciarapica: le donne per le nostre comunità sono vita

Oggi si celebra la giornata internazionale dei diritti della donna. Un giorno in cui "ricordiamo un lungo cammino fatto di lotte e conquiste sociali importanti. C’è ancora molta strada da fare nei diritti e nell’uguaglianza", spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica che fa un augurio: "Dobbiamo e possiamo credere in una società migliore. Voi donne siete vita per la nostra comunità. L’amministrazione sarà sempre al vostro fianco con azioni concrete, progetti di educazione al rispetto e alla valorizzazione delle diversità come ricchezza. Per onorare questa ricorrenza – prosegue il sindaco – confermo il mio costante impegno a lavorare con determinazione a sostegno delle troppe donne che subiscono vessazioni quotidiane in famiglia e altrove". Così l’amministrazione ha voluto accendere un faro scegliendo di organizzare occasioni d’incontro con "incontri culturali e sociali dove tanto sono le donne protagoniste. L’auspicio – conclude il primo cittadino Ciarapica – è di aver realizzato qualcosa di significativo in questo giorno così importante per tutti. Che oggi sia per tutte voi la giornata dell’orgoglio di essere donna".