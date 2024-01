"Ciarapica rispetti la trasparenza: faccia sapere le sue spese elettorali"

Spese elettorali e trasparenza: "Ciarapica è l’esempio più eclatante del paese all’incontrario in cui viviamo. In barba alle leggi e nel disprezzo del dovere civico di informazione e trasparenza verso i civitanovesi, a quasi due anni dalla sua elezione non si è ancora degnato di pubblicare sul sito del Comune, atto dovuto per tutti gli amministratori, il rendiconto delle spese per la sua campagna elettorale". Mirella Paglialunga (Per Civitanova), sconfitta al ballottaggio alle amministrative del 2022, attacca il sindaco per la parziale comunicazione dei costi della sua campagna elettorale. Ciarapica ha pubblicato nel sito internet del Comune, alla sezione ‘Trasparenza’, un documento in cui riferisce di un preventivo da 5.000 euro, per sua successiva ammissione, non definitivo. Paglialunga le sue spese le ha dettagliate in 26.245 euro. "I miei introiti e le spese - spiega - sono stati rendicontati dettagliatamente alla Corte di Appello di Ancona, approvati dalla Corte dei Conti a marzo 2023 e pubblicati sul sito del Comune il 23 settembre 2022. Ciarapica avrebbe dovuto fare altrettanto, ma ad oggi la città ancora non sa quanto ha speso per avere il potere di decidere varianti, infrastrutture, contratti, incarichi, lavori pubblici". Per l’esponente dell’opposizione "balza agli occhi il suo preventivo di spesa di 5.000 euro, irrealistico rispetto alla magnanimità con cui in campagna elettorale ha utilizzato gli strumenti mediatici e pubblicitari". Paglialunga rivendica la sua strategia "nella prospettiva di un eventuale successo elettorale, di avere le mani libere da obblighi e da restituzioni, perché il sindaco deve garantire imparzialità e correttezza della gestione di risorse pubbliche" e consiglia a Ciarapica "di regolarizzare al più presto gli obblighi di trasparenza, con la dovuta pubblicazione di specifici documenti di rendicontazione delle spese elettorali. Farebbe anche un gesto onorevole ed eticamente corretto se informasse la città delle cifre effettivamente spese per la sua elezione, non solo quelle da lui direttamente sostenute, ma anche quelle affrontate da chi ha sponsorizzato la sua elezione con impegni di spesa diretti e non certamente parsimoniosi". "La trasparenza - conclude Mirella Paglialunga - include -un dovere morale, in primis verso la carica che lui ricopre e poi verso i cittadini. E poi ci sono obblighi giuridici: non li rispetta il primo cittadino, è un paese all’incontrario".