Cibo di qualità, produzione a quota 57 milioni

La tavola non conosce crisi. Prodotti di qualità certificata e garantita, la Dop Economy nelle Marche, ovvero il sistema economico e produttivo del comparto agroalimentare e vitivinicolo a Indicazione Geografica (Dop, Igp), vale 136 milioni grazie 2.754 operatori impegnati con i 35 prodotti tra Dop e Igp del cibo e del vino. E Macerata, tra le province della regione, è al secondo posto, dopo Ancona. Il tradizionale cesto natalizio, d’altronde, resta un must sotto l’albero per il 38% degli italiani (59% per la fascia 18-34 anni) secondo una recente ricerca Coldiretti/Ixé. In base ai dati dell’ultimo rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari di qualità, il settore vinicolo si conferma leader assoluto, rappresentando l’80% del valore complessivo di 109 milioni di euro. Seguono i salumi con un valore di 15 milioni di euro (+7% rispetto all’anno scorso) e le carni fresche (9,2 milioni di euro, con le Marche al quarto posto a livello nazionale) e i formaggi (1,9 milioni, +57%). Tra le province, Ancona si conferma al primo posto con un valore di produzione pari a 57 milioni di euro, seguita da Macerata (27 milioni), Ascoli insieme a Fermo (25 milioni) e Pesaro Urbino (19 milioni).