Cibo di strada e musica dal vivo in piazza Mazzini

Al via domani in piazza Mazzini con la musica di dj Molella la nuova edizione dello Street Food Festival, organizzato dall’associazione Gente di strada. Gli stand apriranno alle 19 e saranno attivi 14 truck di cibo di strada provenienti da varie parti d’Italia. Presenti anche stand con birre artigianali ed europee. "Macerata rappresenta uno degli appuntamenti più importanti – spiega l’organizzatore, Benito Mestichelli – e lo dimostra l’ospite d’eccezione per la serata di apertura". Il programma musicale live prevede per venerdì i Just For Funk, sabato i Dance to dance con deejay set e domenica la chiusura con il concerto, dalle 19, di The Rhumska Lions.