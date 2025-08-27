"Cibo e ascolto: la Caritas non va in vacanza"

Non è mai andato in vacanza l’impegno della Caritas interparrocchiale di Corridonia. Dalla sede in centro storico, i volontari hanno portato avanti sia il centro di ascolto sia la distribuzione dei pacchi di viveri, grazie anche alle tante imprese e aziende che hanno donato alimenti da destinare alle famiglie in situazione di fragilità.

"Ovviamente c’è stato un calo delle richieste, considerando che qualche famiglia straniera era ritornata nei paesi d’origine, ma già per settembre siamo a pieno regime – ha spiegato Silvia Monteverde, coordinatrice dell’associazione che fa parte della Diocesi di Fermo –. Siamo quindici volontari attivi e abbiamo 120 famiglie di Corridonia registrate, di cui 80 che si rivolgono a noi sistematicamente: due volte al mese per il pacco alimentare o per altri aiuti, come un sostegno nel pagamento delle bollette e adesso per lo scuolabus o libri di testo. Già sono arrivate tre richieste – ha aggiunto –. Ma i numeri sono un po’ scesi rispetto al periodo della pandemia".

Disagi e povertà non conoscono stagione, ecco allora che il lavoro dei volontari diventa fondamentale, soprattutto sotto l’aspetto psicologico. "Anzi – ha precisato Monteverde – in questi periodi, come anche durante le festività natalizie o i fine settimana, alcune persone vengono più lasciate a se stesse. Pensiamo a un ragazzo con una invalidità, ma che lavora qualche ora al giorno: con le ferie estive non sempre riesce a gestirsi quando è a casa da solo. Fortunatamente quest’anno non ci sono state emergenze, però in passato è successo e noi volontari cerchiamo di intervenire in sinergia con forze dell’ordine e ufficio servizi sociali. Una delle attività nella nostra sede sta anche nel condividere del tempo con chi ne ha necessità".

Tra le iniziative che non hanno conosciuto pause figura poi lo sportello lavoro. "Coloro che si rivolgono per questo servizio sono in maggior parte uomini soli, di età compresa tra i 40 e 50 anni, e le richieste non mancano – ha affermato Monteverde –. Noi filtriamo le necessità degli utenti, ci interfacciamo con il centro per l’impiego e sproniamo gli utenti affinché lo frequentino. In tanti sono desolati dal fatto che non sempre esistono opportunità dietro la porta, e anche questo fa parte dell’attività dello sportello di ascolto perché oltre al nostro tempo la cosa più importante che possiamo donare è la parola. Non bisogna mai vergognarsi di un problema".

Diego Pierluigi