Cibo e benessere dello studente

"Benessere dello studente attraverso il cibo". È il titolo dell’iniziativa organizzata da Erdis Marche e Università di Camerino per mercoledì alle 18 nella mensa in vicolo Accorretti a Macerata. Il progetto è finalizzato a promuovere una cultura alimentare consapevole e sostenibile, in particolare attraverso lo studio e l’implementazione di menù stagionali da servire presso le mense universitarie marchigiane gestite in modo diretto e indiretto da Erdis, rispondendo a criteri di equilibrio nutrizionale, composizione organolettica, stagionalità, esigenze dietetiche e rispetto dei criteri ambientali minimi.

Durante l’evento docenti, ricercatori, rappresentanti di Erdis e studenti universitari si confronteranno sulle finalità del progetto, sulle metodologie adottate e sulle prospettive future.