Cibo e salute, esperti a confronto

Partecipato il convegno medico sulle paccucce (spicchi di Mela Rosa), "Quando il cibo è salute", che si è svolto lo scorso fine settimana a Colmurano. Luminari di cardiologia, diabetologia, oncologia, igiene e alimentazione si sono confrontati su come una corretta alimentazione riduca di circa il 40% l’insorgere di patologie. La presidente dell’associazione organizzatrice "Le Paccucce", Monica Erodiade, ha introdotto gli ospiti a partire dal sindaco Mirko Mari, dal presidente dell’ordine dei medici Romano Mari e dal presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti. "È fondamentale partire con iniziative nelle scuole per modificare i comportamenti dei più giovani, incentivando il consumo di frutta e verdura", ha aggiunto il dottor Stefano Colletta, direttore servizio Igiene dell’alimentazione. "Un terzo dei tumori sono causati dal fumo, un altro terzo da uno stile di vita errato, la cui prima fonte è l’alimentazione e l’assenza di attività fisica", ha detto il primario di Oncologia dell’ospedale di Macerata Nicola Battelli. Sono intervenuti anche Mario Luzi, direttore del reparto di Cardiologia, e Gabriele Brandoni, direttore di Diabetologia. "Ci ritroviamo con 400mila over 65 su circa 1,5 milioni di marchigiani – ha concluso l’assessore regionale Filippo Saltamartini –. Non abbiamo la possibilità di costruire case di riposo per così tante persone quindi lo stile di vita corretto va promosso, per stare bene e abbattere i costi della sanità".