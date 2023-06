Cibo, esposizioni e tradizioni GustaPorto fa centro nel weekend

Con l’arrivo del sole, l’area portuale di Civitanova si è accesa lo scorso fine settimana grazie alle iniziative di GustaPorto. Ora la manifestazione prosegue per tutta la settimana fino al 17 giugno con menù a tema marinaro nei balneari e ristoranti aderenti all’iniziativa, le proposte turistiche esperienziali e il circuito dello shopping nei negozi della città. Nel weekend il GustaPorto Village in largo Donatori di Sangue si è animato di persone attratte dai "Vinribelli", dai "birracconti" dei produttori artigianali e dalle prelibatezze realizzate dai cuochi che hanno proposto sei diverse interpretazioni di "PortFood", il cibo da gustare a passeggio fronte mare. Allo Scalalaggio Anconetani molto apprezzata la mostra fotografica a cura di Mario Barboni insieme agli attrezzi dei maestri d’ascia con i fratelli Santini. I Moletti si sono aperti a turisti e curiosi che hanno potuto apprezzare la vita del porto con l’accoglienza delle associazioni che curano i pontili. Esilaranti le performance delle pesciarole e dei pescatori interpretati dai ragazzi della scuola Contemporanea 2.0, con apparizioni estemporanee nei diversi spazi di GustaPorto e recitazioni animate in dialetto, con scene paradossali e divertenti di vita quotidiana. Programma su www.gustaporto.it.