Cibo più sano nelle mense . Parte la sperimentazione a scuola

In collaborazione con il comitato mensa, parte a Recanati un’iniziativa di educazione alimentare dedicata alle famiglie con l’adesione dell’Amministrazione comunale alla #GreenFoodWeek24, associata all’iniziativa M’illumino di Meno, il programma Caterpillar di Rai Radio2 organizzato con l’intento di promuovere stili di vita più sostenibili. "Con questa adesione l’amministrazione intende dare un segnale soprattutto alle giovani generazioni, sapendo che è necessario prendersi cura dell’ambiente per garantire di poter vivere in armonia con il mondo animale e vegetale" spiega il sindaco Antonio Bravi. Oggi nelle mense scolastiche sarà servito un menu particolarmente attento all’ambiente e alla salute grazie alla collaborazione con la Serenissima, l’azienda che gestisce i servizi di mensa. Nei piatti dei bambini ci saranno un primo di orzo risottato al pomodoro, un secondo di sformato di legumi e verdure, un contorno di finocchi gratinati e arance come frutta. Per l’Amministrazione è importante educare le giovani generazioni a mangiare sano, al cibo non processato industrialmente, spesso meno costoso e facile da servire, ma non sempre utile alla salute del pianeta e delle persone. "Con il Comitato mensa ci si è accordati per mettere a disposizione delle famiglie qualche strumento di educazione alimentare, prende avvio in questi giorni la diffusione di brevi video utili a sostenere una maggiore consapevolezza su questi temi " annuncia l’assessora alla Città delle bambine e dei bambini, Paola Nicolini. "Solo la collaborazione tra le istituzioni può assicurare l’efficacia nell’avviare a un consumo di cibo consapevole e salutare" ha concluso Matteo Sciapeconi (nella foto) presidente del comitato mensa.

Antonio Tubaldi