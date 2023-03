Cicarè: il Museo di storia naturale rimarrà una scatola vuota

"A volte i soldi pubblici vengono semplicemente buttati via, come nel caso della pista ciclabile di Macerata. Altre volte c’è una scandalosa mancanza di programmazione, che fa realizzare cose che poi vengono lasciate senza un uso valido per la comunità. E’ il caso dell’ex Casa del custode ai giardini Diaz, un’altra perlamessa a segno da questa amministrazione". Il consigliere Alberto Cicarè (Strada Comune - Potere al popolo) continua l’analisi critica dei progetti avviati dall’amministrazione Parcaroli e, dopo aver bocciato la pista ciclabile, punta il dito sulla riqualificazione dell’ex Casa del custode che dovrebbe diventare nuova sede del Museo di storia naturale, ma che ad oggi è ancora chiusa perché mancano i soldi per comprare gli arredi interni. "Nel 2019 il Comune ha deciso di investire 1,3 milioni di fondi europei per trasferirci il Museo - spiega Cicarè -. I lavori, dopo quasi quattro anni dal progetto esecutivo, sono stati portati a termine, il progettista e la ditta pagati e la struttura sarebbe pronta, ma non lo è. Perché i soldi sono stati tutti utilizzati per la ristrutturazione, ma mancano per l’allestimento. Quindi c’è una scatola vuota, inutilizzata. Ho chiesto con un’interrogazione in Consiglio a che punto è la procedura e la risposta è che ad oggi effettivamente i soldi non ci sono, né c’è alcuna previsione che ci saranno".