Cicarevic castiga la Civitanovese. Un derby di rigore per la Fermana

Fermana 1 Civitanovese 0

FERMANA (4-2-3-1): Raccichini; Bartolocci, Scanagatta, Rodriguez, Malafronte (21’ st Dicembre); Bruno (30’ st Morelli), Maquisse; Guti (21’ st Frinconi), Cicarevic, Petronelli (15’ st Solinas); Solmonte. All. Gentilini.

CIVITANOVESE (4-3-3): Forconesi; Cappella (1’ st Marini), Cahais, Luciani, Baiocco (25’ st Cosignani); Lorenzoni (35’ st Romer), Visciano, Macarof (15’ st Malavolta); Cappa, Handzic, Pitronaci (1’ st Pompili). All. Mercanti.

Arbitro: Kumbulla della sezione di Verona.

Reti: 44’ st Cicarevic (r).

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Solmonte, Lorenzoni, Guti, Cicarevic. Recupero 2 + 4.

Dopo il ko in Coppa Italia e il pari di Urbino, arriva il primo successo della gestione Gentilini per la rinnovata Fermana proprio nel derby con la Civitanovese. Match che si gioca davanti a pochi intimi, appena 150 spettatori presenti (divieto di trasferta per gli ospiti) e in un silenzio spesso surreale, ricordando cosa è stato in passato questa sfida. In campo due squadre ancora in fase di definizione, che hanno iniziato in ritardo e si vede. Spesso manca l’intesa su entrambi i fronti, tanti gli errori tecnici, non agevolati certo da un Recchioni sul quale controllare in tranquillità la sfera diventa utopico. Come difficile anche controllare i 22 in campo per mancanza della doppia in tribuna stampa e con Marin dato titolare, in realtà sale in tribuna per un fastidio durante il riscaldamento. Da perfezionare molte cose. In campo diciamo la gara non scalda i cuori a livello tecnico, apprezzabile però il tasso agonistico su entrambi i fronti. Forse eccessivo quello di Solmonte che per due volte se la prende con il volto di Luciani, nel secondo caso costringendolo alle cure mediche per il sangue uscito. Se la cava con un giallo ma il rischio è stato grosso. Fino alla mezz’ora taccuini vuoti e solo un lampo prima di Guti, contrastato al momento del tiro, poi di Solmonte stoppato da Forconesi provoca emozioni. Prima Pitronaci prova dalla distanza (scarsa la mira) poi su cross di Visciano, Scanagattta è superato ma Haqndizic è in ritardo e Cahais trova solo l’esterno della rete.

Anche l’avvio di ripresa lascia il taccuino vuoto prima dell’occasione mancata da un metro da Cappa con Raccichini che riesce sulla linea a salvare. Momento migliore per gli ospiti con Handzic di testa che gira fuori, Lorenzoni che chiama alla presa facile Raccichini ma soprattutto un minuto dopo, Handzic lancia in porta Pompili Pagliari (ex settore giovanile canarino), ma l’ultimo controllo è lungo e Raccichini lo anticipa. Fermana che prova a chiudere spingendo: Solmonte di testa, Forconesi in angolo. Poi al 44’ cambia tutto: punizione dalla destra e tocco di mano di Luciani (altro ex), Kumbulla dà il rigore e Cicarevic fa esultare i pochi presenti: il derby va alla Fermana.