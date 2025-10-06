Cicarevic lancia la Fermana. Jesina ancora ko in casa

NA 2
FERMANA 3
NA: Santarelli, Manna (43’ st Broglia), Stefoni, A.Massei (43’ st Romizi), Orlietti, Lapi (33’ st Paglialunga), F. Massei, Ceccarelli, Tittarelli (25’ st Lion Giovannini), Minnozzi, Luca Giovannini (14’ st Maffione). All. Giuseppe Puddu.
FERMANA: Raccichini, Kieling (1’ st Frinconi), Marin, Cabrera (43’ st Bruno), Obedi, Scanagatta, Fofi, Morelli (30’ st Bartolocci), Cicarevic, Rodriguez, Malafronte (Saviano 25’ st ). All. Augusto Gentilini.
Arbitro: Crincoli.
Reti: 1’ pt Cabrera, 28’ pt Minnozzi, 43’ pt Fofi, 8’ st, Filippo Massei, 27’ st Cicarevic.
Note: 250 spettatori. Ammoniti: Obedi, Kieling, Stefoni, Lapi, Saviano, Cabrera. Angoli: 6-5 per la Fermana.
Esordio amaro per mister Giuseppe Puddu, terza sconfitta casalinga consecutiva per la Jesina, nulla da eccepire sul successo canarino legittimato dalla superiore organizzazione di squadra. Gelo sul Comunale subito dopo il calcio d’avvio: punizione sulla tre quarti, mischia, una delle tante, in area leoncella, risolve Cabrera beffardo colpo testa da un metro, ospiti in vantaggio. Jesina stordita, si susseguono le mischie da brivido nell’area di casa, a sorpresa arriva il pareggio: 28’ Minnozzi difende palla nell’area piccola, destro a fil di palo niente a fare per Raccichini. Grande il numero 1 canarino un minuto dopo: colpo di testa di Stefoni diretto all’incrocio spettacolare colpo di reni e palla in angolo. Mani nei capelli per Cicarevic (36’) sciagurata conclusione al volo sul rigore in movimento. Non sbaglia invece Fofi per il nuovo vantaggio ospite: lancio di Cicarevic, millimetrica deviazione di testa a centro area che inganna Santarelli.
Nuova parità in apertura di riresa: lancio di Minnozzi pesca Filippo Massei a centro area, botta di sinistro, palla sotto la traversa. Molto bello. Col passare dei minuti la Jesina dà l’impressione di accontentarsi, la Fermana non rinuncia alle sortite offensive, guadagna una serie di angoli e trova il gol vittoria col velenoso rasoterra di Cicarevic, che infila l’angolino dove Santarelli non può arrivare. Vani i generosi assalti finali dei padroni di casa.