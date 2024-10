Cicchi promuove la difesa: "Il reparto che ha fatto meglio"

La prima e unica vittoria è arrivata in trasferta, tra le propria mura la Civitanovese non ha ancora mai vinto. Ed è per questo che Visciano e compagni sono chiamati ai tre punti contro la Forsempronese nel match di domani alle 15. "Si tratta – dice il ds Claudio Cicchi – di un avversario da prendere con le molle, forte di una notevole intelaiatura tecnica e di un organico che si conosce a memoria". Fossombrone vanta il medesimo allenatore da 9 anni, Michele Fucili e finora non ha mai perso. In rosa spicca l’attaccante Casolla, capocannoniere del torneo (4 gol) insieme a Sbaffo della Recanatese ed Eusepi della Recanatese, occhio anche al compagno di reparto Broso, un esperto della D. "Sì, ma non è tanto la presenza di attaccanti forti – prosegue il ds –, quanto il gioco espresso in queste prime 5 giornate a metterci qualche pensiero. Abbiamo visto tutti la bella prestazione che hanno realizzato contro la Samb: abbiamo rispetto, ma non timore". Analizzando ancora l’organico forsempronese, citiamo a centrocampo Bucchi e Camilloni, due ottimi prodotti del vivaio ormai ben maturati, mentre sulla fascia ecco un giovane di belle speranze come il classe 2005 scuola Frosinone, Amerighi. Al centro della difesa, il 2004 Bianchi e il 1999 Urso, quest’ultimo vanta già una carriera brillante. Contro, la Civitanovese potrebbe ritrovare Bartolomeo Riggioni, vicino al ritorno a Fossombrone. "Cosa aspettarsi della gara? Io – chiarisce Cicchi – attendo continuità da parte dei ragazzi dopo la vittoria di Avezzano e il pari con il Notaresco. Come dico spesso, esigo il 110%". Otto gol presi (anche se 5 su palla inattiva) e 4 gol fatti (2 su calcio piazzato) sono comunque un dato su cui provare a fare meglio. "A mio parere – conclude –, la difesa resta il reparto che finora ha fatto meglio. Certo, in generale qualcosa ancora manca a questa squadra e dispiace per l’assenza di Spagna che ne avrà ancora per 6 giornate". Quanto al resto, gli ormai ex Matteo Rotondo e Luca Del Moro sarebbero graditi rispettivamente a Atletico Mariner e Maceratese.