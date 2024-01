Ciclabile del Chienti. Lavori finiti

È costato 74.427 euro al Comune recintare la pista ciclabile del Chienti, in relazione ai provvedimenti da adottare dopo che il sindaco ha dovuto emettere un’ordinanza per chiudere alcune aree all’accesso al pubblico in quanto inquinate, contaminate da sostanze cancerogene pericolose per la salute pubblica. Per effettuare i lavori erano stati stanziati 80.000 euro nel bilancio di Palazzo Sforza e nel settembre del 2023 i lavori sono stati affidati alla Edil Cerquetti di Civitanova. L’intervento è iniziato il primo ottobre 2023 e si è concluso a metà novembre e in questi giorni il Comune ha liquidato la fattura all’impresa edile. La pista ciclabile del Chienti è ora ingabbiata, per cui si può percorrere ma non si può sconfinare nelle aree laterali, così come sono state transennate e vietate all’accesso al pubblico alcune sezioni della spiaggia antistante il Tiro a Volo, con una deroga concessa soltanto alla società che gestisce l’impianto per entrare nelle ‘zone rosse’ soltanto in occasione delle gare di tiro al piattello