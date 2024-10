Ciclabili, cultura e nozze in spiaggia. Le frontiere del turismo in città

Un video di 60 secondi per veicolare l’immagine di una città viva e dinamica 365 giorni l’anno, la guida del ministero del turismo "Viaggio Italiano, le vie del bike" dove Civitanova è una delle tre città delle Marche presenti, una brochure con i più grandi eventi culturali e il nuovo progetto "Civitanova Wedding Destination". Al Ttg di Rimini, una delle più importanti fiere sul turismo che celebra la bellezza delle destinazioni turistiche italiane, Civitanova con la Dmo e l’Azienda Teatri si è fatta trovare pronta. "È per noi motivo di orgoglio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica in fiera con il presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni e il consigliere comunale Pierpaolo Turchi – essere nella guida nazionale “Le vie del Bike“ con la Ciclovia delle Abbazie, la cui partenza è proprio da Civitanova. Questa guida, per la quale ringrazio Noi Marche, è la dimostrazione di come la collaborazione tra regioni è una buona pratica per sviluppare il cicloturismo a livello nazionale". Un punto di forza, quello del turismo sulle due ruote, messo in risalto anche nel video di 60 secondi realizzato da Cuk Graziani "con immagini suggestive – ha detto il sindaco – che invitano a visitare la nostra città ricca di bellezze culturali e artistiche, animata da tanti eventi culturali e conosciuta anche per le sue tradizioni".

Spazio alla cultura e alla Città dei festival. "Ritengo il Ttg – ha detto la presidentessa dei Teatri ce Centioni – un ottimo veicolo e un virtuoso polo fieristico per la nostra città e per l’Azienda Teatri, perché ci offre l’opportunità di essere al centro di un’importante rete comunicativa e commerciale. Il nostro cartellone di spettacoli oggi più che mai cerca di interpretare le esigenze di sensibilità, gusti culturali e il conseguente indotto turistico della nostra città".

La fiera è stata occasione anche per lanciare una nuova idea, quella di "Civitanova Wedding Destination". "Vogliamo diventare una delle mete ideali per i matrimoni – ha spiegato il sindaco –. Infatti stiamo lavorando per accogliere coppie da tutto il mondo che vogliono celebrare il loro giorno speciale in spiaggia e in altri luoghi simbolo della città". Iniziativa supportata anche dal consigliere comunale Pierpaolo Turchi, sales consultant di una importante multinazionale di abiti da sposa, anche lui presente in fiera. "Il mondo del wedding – ha commentato – rappresenta una grande opportunità di crescita turistica per Civitanova. Sapere che il sindaco l’ha colta al volta non può che essere per me motivo di soddisfazione".