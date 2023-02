"Ciclismo, disciplina popolare Mantenere alta l’attenzione"

"Il ciclismo è popolare: vale la pena mantenere alta l’attenzione su questa disciplina. Al di là della funzione istituzionale, ci sarò, sono un grande appassionato. Ci vediamo alla Tirreno Adriatico". Sono state le parole del senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione, presente ieri in conferenza. In prima fila anche il presidente Coni Marche Fabio Luna, i consiglieri regionali Renzo Marinelli e Pierpaolo Borroni, il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti e diversi sindaci del territorio (ad esempio Giuliano Ciabocco di San Ginesio, Robertino Paoloni di Loro Piceno, Mirko Mari di Colmurano, Vanda Broglia di Sant’Angelo in Pontano, Paolo Teodori di Ripe San Ginesio, Sauro Scaficchia di Fiastra). Durante la presentazione della quinta tappa toccante è stato il ricordo verso l’indimenticato Michele Scarponi, che vinse la Tirreno Adriatico 2009. "Michele – ha detto Ivan Basso – era più che un collega, era un fratello per me. Abbiamo fatto tutte le categorie giovanili insieme. C’era un rapporto stretto, al di là dell’aspetto ciclistico. Michele, dall’alto, farà in modo che la tappa sia spettacolare". Marina Romoli, ex ciclista su strada e pistard, vice-campionessa mondiale in linea tra le Juniores nel 2006 (laureata in Neuroscienze cognitive e riabilitazione neuropsicologica) ha ricordato gli allenamenti con Scarponi a Sassotetto. "Sul nostro territorio – ha aggiunto Romoli – non abbiamo solo colline, i muri di Montelupone e i muri fermani, ma anche le montagne, i Sibillini". Il Ct, Commissario tecnico della nazionale di ciclismo Daniele Bennati, era in videocollegamento, così come Stefano Allocchio, ex ciclista e direttore di corsa. Nel 2020 era stato Simon Yates a vincere la quinta tappa della Tirreno Adriatico.