Ciclismo e sicurezza, incontro di sensibilizzazione all’oratorio

"Michele è con noi ogni volta che mettiamo il piede a terra per aspettare chi non ce la fa. Salviamo una piazza dalle automobili, rispettiamo i limiti di velocità, accompagniamo i nostri figli a scuola a piedi, rispettiamo i ciclisti, lasciamo liberi i posti riservati ai disabili, realizziamo delle aree ciclabili e rallentiamo per strada". È stato questo il toccante intervento di Marco Scarponi, segretario della Fondazione intitolata al fratello Michele Scarponi, il grande e compianto campione di ciclismo che fu investito mortalmente da un camion nel 2017. Le sue parole sono arrivate durante l’incontro all’oratorio Don Bosco di Porto Potenza.

Tutto è stato organizzato dall’associazione Mente e Corpo in Movimento. La serata si è aperta con la preziosa testimonianza di Marina Romoli, ex campionessa di ciclismo investita da un’auto mentre si allenava. Un terribile scontro che l’ha costretta a una lunga riabilitazione, lasciandola in sedia a rotelle. Per questo ha fondato una onlus che porta il suo nome. A parlare anche Silvia Emiliani dell’associazione Manuel Biagiola, creata per ricordare il suo compagno di vita che morì nel 2019, quando in sella alla sua moto venne preso in pieno da una macchina.

All’appello non è mancato il racconto di Piero Bonarini dell’associazione italiana familiari e vittime della strada, che perse la moglie in un investimento mortale. La palla è poi passata alla pedagogista Barbara Morgoni dell’associazione Mente e Corpo in Movimento. "Per noi l’obiettivo resta quello di fare educazione alla sicurezza all’interno delle scuole a partire dai più piccoli – ha detto –, ma è necessario che gli adulti siano più consapevoli. Dobbiamo fare tutti di più, come stanno facendo queste persone che hanno deciso di andare oltre il dolore personale per mettersi al servizio degli altri". All’incontro, patrocinato dal Comune, era presente pure l’assessore alla polizia locale Salvatore Palmiero.