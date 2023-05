Ciclismo giovanile, tappa nazionale al Rinaldoni

Al via alle 15, nel ciclodromo Rinaldoni di Potenza Picena, l’unica tappa marchigiana del "Bicimparo Kinder Joy of Moving", e cioè il tour nazionale sulla promozione del ciclismo giovanile. L’appuntamento di oggi vede l’organizzazione della S.C. Potentia Rinascita, in collaborazione con l’amministrazione. La manifestazione vedrà impegnati i ragazzi tesserati in una prova denominata Bike Trial, che prevede sette diverse prove di abilità, dalla quale uscirà una squadra di quattro atleti che rappresenteranno le Marche alla finale nazionale di Pescara, a metà giugno. Non solo: potranno prendere parte anche tutti i ragazzi dai 5 ai 15 anni che vorranno condividere una giornata di sport e divertimento e non di solo agonismo. Sarà infatti allestita un’area dove misurarsi con la propria bicicletta o con quelle messe a disposizione dalla scuola ciclismo (oltre ai caschi di varie misure).