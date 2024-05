Ciclista 77enne urtato da un’auto. Portato ad Ancona in elicottero

Stava pedalando in sella alla sua bicicletta, fino a quando è stato urtato da un’auto. Così un portorecanatese di 77 anni è caduto rovinosamente battendo la testa sull’asfalto. Per questo è dovuta intervenire l’eliambulanza, che lo ha portato all’ospedale regionale di Torrette. Il 77enne (G. I. le iniziali) è ora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto ieri nella zona sud di Porto Recanati. Intorno alle 16.15, l’anziano stava percorrendo su una bici elettrica viale Europa in direzione sud, diretto alla pineta Volpini. Ma secondo una prima ricostruzione della polizia locale, è stato urtato da una Fiat 500 che procedeva all’altezza dell’incrocio tra viale Europa e via D’Acquisto, a poca distanza dal ponte sul Potenza. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è finito a terra, battendo la testa e perdendo un po’ di sangue. Al volante dell’auto una ragazza poco più che ventenne, residente in città. Immediatamente sono accorsi gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Gialla di Recanati. Ma visto che il 77enne aveva perso coscienza per qualche minuto, a causa di un bruttissimo trauma cranico, è stata allertata anche l’eliambulanza. In attesa dell’arrivo, il 77enne si è ripreso. Tuttavia, per sicurezza, è stato comunque portato ad Ancona. Per i rilievi sono giunte due pattuglie della polizia locale, con il comandante Sirio Vignoni. Gli agenti dovranno fare luce sulla dinamica dello scontro, soprattutto per chiarire le cause e quindi le eventuali responsabilità per l’accaduto.