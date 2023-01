Macerata, ciclista in superstrada Val di Chienti

Ciclista contromano in superstrada

Macerata, 1 gennaio 2023 - Dopo le auto contromano e i monopattini, lungo la superstrada Val di Chienti è la volta di una bicicletta. Il ciclista è stato avvistato attorno alle 16 di oggi, giorno di Capodanno, tra Corridonia e Morrovalle, all'altezza dell'area di servizio.

Abbigliamento tecnico e caschetto in testa, l'uomo pedalava tranquillamente, alla faccia dei divieti e dei pericoli. Considerata anche la scarsa visibilità, per via della nebbia, il ciclista ha rischiato davvero grosso.