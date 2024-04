Ciclista investito da un Suv. Soccorso e portato a Torrette

Investito da un Suv, un ciclista è ricoverato in condizioni gravi ad Ancona. L’incidente è avvenuto ieri alle 14 a Morrovalle, lungo la provinciale che dalle uscite della superstrada porta verso Villa San Filippo. Secondo le prime ricostruzioni, il Suv Mercedes condotto da una donna avrebbe urtato il ciclista, un 70enne di Civitanova, facendolo cadere malamente a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il personale sanitario del 118, viste le condizioni dell’anziano, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per portarlo subito a Torrette. L’uomo ha riportato diverse lesioni, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia locale di Morrovalle è intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi di legge. Con la collaborazione dei carabinieri, la conducente del Suv è stata anche sottoposta all’etilometro risultando, a quanto sembra, del tutto in regola sotto questo profilo. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e le conseguenti responsabilità.