Ciclista investito da un’auto

Investito da un’auto a Passo di Treia, un ciclista è stato portato ad Ancona in eliambulanza. È successo ieri pomeriggio poco prima delle 18. L’uomo, residente in zona, era in sella alla sua bici nei pressi della chiesa della frazione, quando è sopraggiunta una Fiat Panda, condotta da un treiese anche lui di mezza età.

Per cause ancora da chiarire, la bici è stata urtata e il ciclista è caduto a terra con un urto piuttosto violento. I sanitari del 118, subito accorsi, hanno ritenuto necessario far intervenire l’eliambulanza, per ricoverare subito il ferito a Torrette, dove si trova tuttora. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treia, che hanno fatto i rilievi sul posto e che ora ascolteranno alcuni testimoni, per chiarire come siano andate le cose. A Passo di Treia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno collaborato per regolare la viabilità durante i soccorsi e i rilievi.