Ciclista investito e ancora in coma: autista condannato a quattro mesi

Per aver investito un ciclista, che è tuttora in coma, è stato condannato a quattro mesi un recanatese 52enne. L’incidente era avvenuto lungo la Regina nei pressi del bivio per Potenza Picena, alle 6.45 del 7 dicembre del 2017. Fabrizio Filipponi era al volante della sua Mazda, quando si era trovato davanti un ragazzo in sella a una bicicletta, Sohail Khan, all’epoca 24enne, che andava al lavoro. Il recanatese non era ra riuscito a evitare l’impatto, e il ciclista era finito prima sul cofano e poi contro il parabrezza dell’auto, riportando lesioni piuttosto gravi. Il personale del 118, subito accorso, lo aveva fatto ricoverare d’urgenza a Torrette, dove era stato operato e poi ricoverato in rianimazione. Con i gravi danni riportati al cervello, il giovane non si è mai ripreso e da allora è allo stato vegetativo. Ieri dunque a Macerata si è chiuso il processo per le gravissime lesioni causate al ragazzo. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione. Alla richiesta si sono associati l’avvocato Paolo Carnevali, parte civile per il tutore nominato al pakistano, e l’avvocato Alessandro Brandoni per i genitori. L’avvocato Pierfrancesco Maceratini, per l’imputato, ha invece ridimensionato le responsabilità del conducente in merito alla dinamica dell’incidente. Alla fine il giudice Daniela Bellesi ha inflitto al recanatese la condanna a quattro mesi con la sospensione condizionale della pena, e gli ha imposto anche la sospensione della patente di guida per sei mesi. L’imputato comunque ora potrà fare appello.

p. p.