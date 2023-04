Ciclista investito, soccorso dall’eliambulanza

Un 34enne è rimasto gravemente ferito mentre andava in bicicletta. È successo ieri mattina in via dei Mestieri, nella zona industriale di Corridonia. L’uomo, residente in città, poco dopo mezzogiorno stava pedalando lungo la via, ma quando è passato vicino al centro di raccolta rifiuti è stato colpito da un’auto. La conducente, una 40enne anche lei di Corridonia, non si era accorta minimamente del ciclista in arrivo e lo ha preso in pieno, sbalzandolo qualche metro più avanti. Sul posto è stato chiamato subito il 118, e il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure al ferito, ha ritenuto necessario farlo ricoverare d’urgenza a Torrette. Il 34enne è stato portato ad Ancona in eliambulanza. Per fortuna, comunque, le sue condizioni non dovrebbero essere troppo gravi. In via dei Mestieri sono arrivati anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno svolto gli accertamenti sul posto per accertare dinamica e responsabilità di quanto accaduto. Vista l’ora centrale in cui si è verificato l’incidente, si sono registrate ripercussioni per la circolazione stradale, che l’operato della Polizia municipale ha cercato di ridurre il più possibile. É davvero una settimana particolarmente dura sul fronte degli incidenti stradali, contrassegnata in provincia da quattro motociclisti morti e un paio di ciclisti investiti, compreso il 34enne di ieri mattina a Corridonia.