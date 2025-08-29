Ciclista travolto, c’è un indagato: "Non è stata solo una tragica fatalità. Diteci come è morto nostro figlio"

C’è un indagato per la morte di Pietro Fabiani, il ciclista 33enne di Montecassiano rimasto vittima di un incidente in bicicletta a San Severino. "Forse le cose non sono andate come sembrava all’inizio, forse c’è qualcosa da chiarire", dice il padre Gabriele, che ora, con la madre e la sorella del 33enne, Margherita e Federica, spera che le indagini e le testimonianze aiutino a capire cosa sia successo quel giorno.

Fabiani era un ciclista esperto e allenato, che tramite il Garmin montato sulla sua bici condivideva percorsi e allenamenti con il suo gruppo. Il 12 aprile alle 13.30 stava percorrendo la 361 Settempedana in direzione di Passo di Treia. Ma a Taccoli, poco dopo l’ospedale di San Severino, si era trovato davanti un trattore con un rimorchio che procedeva molto lentamente. In un rettilineo, non avendo mezzi in arrivo dal senso di marcia opposto, avrebbe superato il mezzo pesante. In questa manovra, secondo la prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra, finendo sotto al trattore. "Con questa prima ricostruzione – racconta Gabriele Fabiani – all’epoca non sono stati sequestrati i mezzi e nessuno è stato sottoposto a un test su alcol e droghe, come si fa di prassi. Anzi, i carabinieri mi hanno fatto riportare a casa la bici di mio figlio. Per tutti era solo una tragica fatalità. Ma non è possibile che sia andata così".

Sarebbe però emerso che, in coda dietro al trattore, c’era anche una Volkswagen Polo condotta da un settempedano 38enne. Anche la Polo aveva sorpassato il trattore. "Ma secondo la prima ricostruzione, la Polo aveva sorpassato prima, e mio figlio si sarebbe infilato tentando di passare in mezzo tra auto e trattore. La strada in quel punto ha i guardrail da entrambi i lati, a me sembra strano che Pietro, che era un ciclista attento, tentasse una manovra simile. Non posso sapere come siano andate le cose, ma non può essere quella la ricostruzione".

Fabiani si è rivolto agli avvocati Carlo Pagamici e Marco Poloni, che hanno sollecitato maggiori accertamenti. E nelle scorse settimane il sostituto procuratore Stefania Ciccioli ha sequestrato la Polo del settempedano e la bicicletta della vittima, per tentare di chiarire come siano andate le cose anche dall’analisi dei danni sui mezzi, anche se ormai è passato del tempo. Il settempedano è stato iscritto al registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. L’uomo è difeso dall’avvocato Ugo Pierlorenzi di Ancona.

"Io spero che si faccia tutto il possibile per capire cosa sia successo, noi faremo quello che possiamo, perché non si può liquidare tutto così velocemente. Se qualcuno era lì quel giorno, se ha visto qualcosa di utile, è il momento di dirlo. Nessuno ci restituirà nostro figlio, nessun risarcimento ci interessa, ma non possiamo lasciare che sia morto così senza neanche sapere come".