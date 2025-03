Ciclisti bloccati al Fargno dalla slavina. Portati in salvo con l’elicottero

Paura ieri per due ciclisti rimasti bloccati in montagna. Intorno alle 14.45 i vigili del fuoco di Camerino, insieme con il personale specializzato in tecniche Saf (speleo-alpino-fluviale) di Macerata, sono stati allertati per soccorrere i due sulla strada del Fargno: a causa di una slavina erano rimasti bloccati senza la possibilità di proseguire o tornare indietro verso il bivacco. Gli escursionisti erano a un chilometro dal rifugio del Fargno. Impauriti e infreddoliti, ma per fortuna in buone condizioni, i ciclisti sono stati recuperati un paio d’ore più tardi dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, nel frattempo alzatosi dal reparto volo di Pescara. Una volta messi in salvo, i due sono stati accompagnati a Pintura di Bolognola dove ad attenderli c’erano le squadre di terra.