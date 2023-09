Ciclo ambasciatori in pista Pedalata fino a Bruxelles

di Francesco Rossetti

Pronti, partenza e via. Quando mancano pochi minuti alle 10 inizia l’avventura del biker Mauro Fumagalli che insieme a due ambasciatori dei pedali, Franco Tresoldi e Carlo Luzi, parte alla volta di Bruxelles in sella alla sua bici. Ad accogliere la partenza, ieri mattina, un Lido Cluana colmo di appassionati delle due ruote a pedali, amministratori e semplici cittadini. D’altronde, é una vera impresa quella che il biker, civitanovese d’adozione, porterà a termine tra un paio di lunedì, quando arrivato all’Europarlamento consegnerà nelle mani dell’eurodeputato Carlo Fidanza un report sulle piste ciclabili in Italia. Quattordici tappe, circa 1.700 chilometri di tracciato attraversando Italia, Svizzera, Germania, Francia e Belgio e una missione: "Il nostro impegno sarà portare il messaggio che la bicicletta può aiutare a cambiare il discorso della mobilità e della transizione ecologica", dice Fumagalli qualche minuto prima di pedalare. "Siamo felici di dare il via a questa esperienza – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica –, che ci riporta al centro dell’Europa con la finalità di spostare i riflettori su tutto ciò che é ecosostenibile e legato al mondo delle due ruote. E poi c’é un tema molto attuale, perché da questo dipende anche la qualità della vita della nostra comunità". Tutt’attorno, la cornice dello ‘Sport Live’, il festival dello sport marchigiano organizzato da Domenico Rita (Sport Live asd) con il patrocinio di Comune, Regione, Coni e Comitato italiano Parilimpico. In città arrivano anche il presidente di Regione Francesco Acquaroli e quello del Coni regionale Fabio Luna, mentre testimonial di giornata é Ivan Zaytsev della Lube. Il centro – varco sul mare, corso Umberto I e piazza XX settembre – si anima con le tante discipline sportive proposte dalle circa sessanta società presenti e c’é spazio un po’ per tutti, dai grandi ai piccini, nella seconda domenica di settembre che fa registrare un pienone anche in spiaggia.