Ciclo di concerti in biblioteca. Liviabella, gigante del Novecento

Unimc, in collaborazione con l’associazione di musica UtReMi, presenta al Casb le serate Liviabella. A partire da oggi, ogni mercoledì alle 21 la sala Sbriccoli della biblioteca di ateneo diventerà un palcoscenico per musicisti e artisti che, insieme a docenti dell’ateneo, ricorderanno il compositore maceratese a 60 anni dalla scomparsa, comunicando il suo genio artistico attraverso l’esecuzione delle migliori opere e l’analisi della sua arte. L’iniziativa è proposta nell’ambito di un più ampio progetto cofinanziato dalla Regione Marche, dal titolo "Liviabella: un gigante del Novecento". Gli ingressi a tutti i concerti sono gratuiti. Oggi ci saranno Vincenzo Ruggiero al liuto e la compagnia di danza storica ’Quam pulchra es’, presentati da Carla Canullo. "Vogliamo contribuire – spiega il presidente di UtReMi Adamo Angeletti –a far conoscere questa figura di spicco nel panorama musicale del Novecento. Liviabella (nella foto) non aderì alle avanguardie, ma continuò a comporre in uno stile melodico, per certi versi tardo romantico, ma anche descrittivo e neoclassico". Laura Vagni dice dell’iniziativa: "È frutto di una costante collaborazione tra le biblioteche universitarie e gli istituti e le associazioni culturali del territorio, tesa a valorizzare e coltivale un dialogo amichevole tra biblioteca e città". I prossimi appuntamenti saranno il 6 marzo con il Quartetto d’archi della Scuola Civica Scodanibbio e le musiche di Vivaldi e la l’introduzione di Marcello La Matina, il 13 marzo con il concerto per voce e chitarra di Vincenzo Ruggiero e Chiara Marangoni su musiche di Respighi Liviabella, Donatoni, Malipiero, Nietzsche; il 20 marzo con il Coro Lumos vocal Ensemble diretto da Lorenzo Chiacchiera su musiche di Respighi, Dallapiccola, Liviabella, introdotti da Pierluigi Feliciati e il 27 marzo con Vincenzo Ruggiero e Sonia Breval, violino e chitarra su musiche di Paganini e Liviabella. Il cartellone prevede esibizioni anche alla Collegiata di Porto Sant’Elpidio alle 17 d sabato 16 marzo, all’auditorium S. Agostino di San Ginesio alle 21 di domenica 24 marzo e al teatro Filarmonica di Macerata sempre alle 21 di mercoledì 27 marzo.