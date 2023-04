Ciclo di cure termali in trasferta: il servizio proposto dal Comune

Il Comune di Porto Recanati organizzerà un ciclo di cure termali allo stabilimento di "Santa Lucia" di Tolentino. Perciò, sarà messo a disposizione dal 12 al 24 giugno un pullman: alle 8 partenza dal palazzo municipale e alle 12 il ritorno in città. Lo stabilimento termale garantirà a titolo gratuito: la visita medica e altri atti medici di routine, quali controllo della pressione e del peso, esame audiometrico, impedenzometrico, spirometrico per la valutazione clinica della funzione respiratoria per chi effettua cure inalatorie, visita cardiologica, elettrocardiogramma, ortopedica e lo sconto del 30% su tutte le cure a pagamento, e del 50% sul secondo ciclo di cure. La quota di partecipazione è di 30 euro da effettuare con bonifico bancario intestato a "Tesoreria del Comune di Porto Recanati", entro e non oltre il 26 maggio. Codice Iban: IT35A0306969110100000300007. Causale: "Terme Tolentino 2023".