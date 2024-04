Ciclo di proiezioni e incontri sul cinema di Pier Paolo Pasolini. Tra gli ospiti Ninetto Davoli

Un ciclo di incontri e proiezioni a tema sul cinema di Pier Paolo Pasolini. Il Civitanova Film Festival è partner del progetto "Un corsaro in forma di rosa", iniziativa articolata e dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini, promossa dall’Iis Da Vinci. Per l’occasione, l’istituto scolastico ha coinvolto tre soggetti partner – CFF, Museo Magma e Esteuropa Ovest – e strutturato con loro un anno dedicato al grande letterato. La prima proiezione, Accattone di Pasolini, è in programma oggi alle 17.30 all’auditorium del Da Vinci, mentre i successivi appuntamenti si terranno, sempre alle 17.30, al cinema Cecchetti (con il patrocinio dell’Azienda Teatri). Martedì 16 aprile sarà ospite la regista Francesca Mazzoleni, che interverrà dopo la proiezione del suo Punta Sacra, documentario che racconta la storia delle persone che vivono nella comunità all’Idroscalo di Ostia. Martedì 23 aprile invece il CFF avrà altri due ospiti di caratura: lo sceneggiatore Maurizio Braucci, Orso d’Argento con La paranza dei bambini, ragionerà con uno dei grandi interpreti del cinema pasoliniano: l’attore Ninetto Davoli. Martedì 7 maggio spazio al critico cinematografico Roy Menarini, con Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna. La conclusione è in programma martedì 14 maggio, con la proiezione di Uccellacci e uccellini. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e a ingresso libero. "Questa rassegna è il nostro contributo al bellissimo ciclo di eventi "Un corsaro in forma di rosa" – le parole dei direttori del CFF Peppe Barbera e Michele Fofi – e vuole essere un momento di confronto, coinvolgendo studenti e più in generale la cittadinanza su Pasolini. Ringraziamo per essere stati coinvolti nella proposta l’Iis Da Vinci, il suo dirigente Francesco Giacchetta e la docente Maria Grazia Baiocco".