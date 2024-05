"Ciclopedonale dal centro storico allo Scalo"

"Strade, illuminazione, servizi e ambiente: vogliamo cambiare Montecosaro ascoltando le persone". Antonio Lazzarini (nella foto), 43 anni, lavoratore nell’azienda di famiglia, spiega ragioni e ambizioni che lo hanno spinto a candidarsi a sindaco per conto della civica ‘siAMO Montecosaro’, nelle elezioni in calendario l’8 e il 9 giugno. A sfidarsi, quattro liste e quattro aspiranti primi cittadini: Lorella Cardinali (‘Progetto comune Montecosaro’), Mikol Torretti (‘La Montecosaro che vogliamo’), Paola Pantanetti (‘Centrodestra unito Montecosaro’) e lo stesso Lazzarini, alla sua "prima esperienza politica, ma – chiarisce – con un gruppo che mi sostiene e con cui condivido diversi valori. Mi sono messo in gioco perché insieme vogliamo dare un contributo alle politica locale".

Dunque, cosa vorreste cambiare?

"Il paese è cresciuto a livello di abitanti, ma senza un’offerta adeguata per i cittadini. Perciò, abbiamo stilato un programma di 80 punti, che andrà realizzato partendo dalle cose più semplici, come il potenziamento delle strutture sportive e un rapporto collaborativo con le persone. Un altro obiettivo è la piantumazione degli alberi".

Cosa le chiedono i cittadini?

"Abbiamo avuto già quattro incontri pubblici, molto partecipati. In ogni appuntamento, abbiamo distribuito dei foglietti dove appuntare le varie esigenze, che sono numerose. Riguardano giovani, illuminazione pubblica, sicurezza stradale, manutenzione, parcheggi, riqualificazioni e molto altro".

Il vostro è un programma ambizioso, ma con quali fondi si realizza?

"Alcuni interventi sono facilmente attuabili, come la ciclopedonale per collegare il centro storico con lo Scalo. Per altri, l’obiettivo è sfruttare tutte le risorse a disposizione, creando una rete di contatti con i vari enti, oltre ai comuni limitrofi. Poi, ci sono i bandi come quello per i borghi, finanziato dalla Regione. Inoltre, abbiamo un team di 40 persone, con quattro ingegneri, architetti e professionisti vari con cui stiamo ragionando. È necessario anche incentivare la collaborazione tra pubblico e privato".

C’è chi sostiene che, non avendo esperienza, lei non sarebbe un buon sindaco.

"Molti mi hanno rivolto questa critica, asserendo anche che sarei troppo giovane per amministrare. Determinate scelte, però, vanno prese quando ci sono forza e intraprendenza. Non ho esperienza diretta con l’amministrazione pubblica, ma sono laureato in Economia e commercio e ho lavorato in varie attività. Conosco certe situazioni e sono anche presidente del consiglio d’istituto del Sant’Agostino. Inoltre, nel gruppo ci sono figure che già conoscono bene la macchina amministrativa".

Ha già in mente alcuni nomi per la sua squadra?

"Non abbiamo parlato di poltrone. Ho una mia idea, ma non è formalizzata: dipenderà dal voto".