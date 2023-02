"Ciclopedonale del Chienti, area completamente abbandonata"

Più che a spostare l’impianto di tiro al volo, che a Civitanova è luogo di sport e di incontro per tantissima gente, i consiglieri comunali, le opposizioni e gli ambientalisti, mettano in campo le loro forze ed ogni impegno per realizzare un parco alla foce del Chienti, o quantomeno a renderne decente gli spazi".

Lo chiede Alfredo Mandolesi, un pensionato che per quarant’anni si è occupato di mare ed oggi si dedica al footing, ospite fisso della ciclopedonale fluviale. Con lui lo chiedono quanti scelgono la ciclopedonale del Chienti per le loro passeggiate. "Ci andiamo spesso – dice – e non possiamo non denunciarne lo stato di abbandono. Altri Comuni della valle attrezzano gli spazi per il ritrovo e il passatempo degli anziani, a Civitanova, invece, uno dei luoghi più belli della nostra periferia viene consegnato in mano a gente di malaffare, pusher, tossici e altri. Tutta l’area fluviale è abbandonata – aggiunge – l’enorme distesa di verde che fa da cornice al fiume è una foresta vergognosa, il deflusso in mare delle acque che scendono dal depuratore è ostacolato da sabbie e sterpaglie che formano stagni maleodoranti; tronchi abbattuti dal vento impediscono il passaggio al fiume, spinacci ovunque, in rovina le guardiole di osservazione degli uccelli di passo. Una vergogna, l’ambiente non si salvaguardia così, e neanche la ciclabile in cui dicono tutti di credere. Abbiamo una ricchezza ambientale straordinaria – conclude Mandolesi –, ma lo trascuriamo. Questo è da salvaguardare, lasciamo perdere l’ impianto di tiro a volo".

Giuliano Forani