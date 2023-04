Ciclopedonale del Chienti, presto i lavori da 4 milioni

di Giuliano Forani

Consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti. Stessa operazione, qualche giorno fa, è stata fatta per quello sul fiume Cesano, tra Mondolfo e Senigallia. Entrambi gli atti riconducono allo stesso progetto, e cioè la Ciclovia Adriatica che collegherà con un lungo percorso ciclabile Trieste al Gargano. "Doppio passo in avanti per la mobilità sostenibile", è il commento soddisfatto dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli che ha proceduto alla consegna dei lavori di un’opera che ci riguarda da vicino e grazie alla quale Porto Sant’Elpidio sarà facilmente raggiungibile anche per chi lascia l’auto in garage. Il ponte sarà lungo 175 metri e si svilupperà su tre campate. Il costo complessivo è di quattro milioni di euro, ne costava la metà prima della pandemia. "Un’opera al servizio dei pedoni e dei ciclisti – ha aggiunto Baldelli –, pensata per gli spostamenti quotidiani di chi vive e lavora nei nostri territori, ma anche per il cicloturismo; con essa si dà concretezza ai principi di sostenibilità, inter e multimodalità propri della visione infrastrutturale dell’amministrazione regionale guidata dal presidente Francesco Acquaroli. La messa in rete di tutti i sistemi di trasporto, l’integrazione tra mobilità su gomma, mobilità ciclistica e ferroviaria in un’ottica di interoperabilità, consentirà al cittadino di sfruttare il treno nella funzione di metropolitana di superficie per i movimenti interurbani e la bicicletta per gli spostamenti in ambito cittadino". Attenzione per la sostenibilità, ambientale, economica e sociale, quindi, ma anche per le bellezze dei nostri territori attraverso scelte di alto livello architettonico che sappiano apportare elementi di ricchezza e distinzione, grazie alla struttura del ponte ciclopedonale sul Chienti, e sul fiume Cesano, contraddistinta da un arco inclinato di 15 gradi e da straordinari paesaggi vista mare da una parte e monti dall’altra. "Un balcone che si affaccia sul nostro litorale – conclude Baldelli, un’infrastruttura che diventerà un simbolo del territorio grazie a una progettazione di qualità sotto il profilo architettonico che offrirà opportunità capaci di contrastare le disuguaglianze territoriali create da decenni di amministrazioni senza visione". Il tracciato marchigiano della Ciclovia Adriatica misura 67 chilometri e peserà sul bilancio della Regione per 27,5 milioni di euro.