"Ciclopedonale, il degrado rovina la passeggiata"

"Se Civitanova vuole seriamente valorizzare la mobilità sostenibile e ciclopedonale, abbia più attenzione e cura per le ciclabili esistenti". Dopo Alfredo Mandolesi, che invita l’amministrazione a rendere più sicura la ciclopedonale del Chienti tagliando canneti, ramaglie e tronchi d’albero, anche Emilio Uccio Montevidoni, gran camminatore su sentieri di montagna e non solo, dice la sua: "Di recente sono andato sulla ciclopedonale del Castellaro: attraversa una campagna straordinariamente riposante ma è servita da una ciclabile in condizioni semplicemente pietose. Il degrado rovina il bello della passeggiata, e questo è intollerabile". Montevidoni allega alla sua denuncia diverse foto che confermano le segnalazioni. Staccionate divelte, giochi per bambini mal ridotti e immersi tra le erbacce, chiodi arrugginiti piantati su tronchi d’albero "Una situazione che contrasta con la cura che il Cinciallegra ha per il suo parco accogliente e pieno di giochi – aggiunge Montevidoni –. Anche il Comune sarebbe bene che abbia le stesse attenzioni verso un patrimonio che appartiene a tutti".