Ciclostazione green in piazza Dante Ecco 8 stalli e colonnina elettrica

È perfettamente operativa la nuova ciclostazione per e-bikes con punto ricarica veicoli elettrici di Castelraimondo. Si trova in Piazza Dante ed è stata inaugurata dal sindaco Patrizio Leonelli, insieme vicesindaco Roberto Pupilli, all’assessore Elisabetta Torregiani, al consigliere regionale Renzo Marinelli, oltre che al presidente Contram, Stefano Belardinelli, al geometra Sergio Mancinelli e all’architetto Valentina Gagliardi della Contram. La ciclostazione si compone di otto stalli per l’alloggiamento di e-bikes, più una colonnina di ricarica per veicoli e fa parte della rete di ciclostazioni nate con il progetto "Sistema di Mobilità Sostenibile Ciclabile nelle Vallate del Chienti e del Potenza", con stazione appaltante l’Unione Montana Potenza Esino Musone. L’obiettivo è quello di valorizzare le aree montane dal punto di vista turistico, economico e infrastrutturale, prevedendo la realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità eco-sostenibile, alla costruzione di opere complementari al servizio dei ciclisti e all’individuazione di percorsi cicloturistici all’interno delle aree urbane del cratere sismico, riqualificando percorsi e strade secondarie poco trafficate.

Sono 16 i Comuni interessati: Camerino, Castelraimondo, Cerreto D’Esi, Corridonia, Esanatoglia, Fabriano, Macerata, Matelica, Mogliano, Petriolo, Pollenza, San Severino, Sarnano, Tolentino, Treia e Urbisaglia. La ciclostazione di Castelraimondo andrà a fare parte di un più ampio circuito di ciclostazioni dell’entroterra che al momento comprende Camerino e Sefro. Questo sta a significare che l’utente potrà fruire con il suo account e la medesima applicazione di tutti i servizi legati alle ciclostazioni ad esso connesse e, ad esempio, prendere una bicicletta a Camerino, riconsegnarla a Castelraimondo e poi recarsi in stazione (facilmente raggiungibile a piedi da Piazza Dante) a prendere un treno o un autobus. Per usufruire del servizio della ciclostazione sarà sufficiente accedere a "contram.ecospazio.it", un’applicazione utilizzabile anche da smartphone.

g. g.