Cicloturismo e opportunità: attesi gli europarlamentari Fidanza e Danti

Convegno sul cicloturismo, interverranno anche gli europarlamentari Nicola Danti e Carlo Fidanza. I due politici prenderanno parte all’appuntamento di venerdì (15.30), al teatro Cecchetti, indetto dal biker Mauro Fumgalli: Danti è atteso in città, mentre non è ancora certa la presenza fisica di Fidanza, che in caso contrario si collegherà da remoto. L’iniziativa segue la traversata dello stesso Fumagalli, da Civitanova a Bruxelles, conclusasi lo scorso 24 settembre, con la visita al Parlamento europeo. "Il principale scopo dell’incontro – spiega il titolare di ‘Marche Bike Life srl’ – è parlare del progetto di collegare la Ciclovia adriatica ad EuroVelo, quindi l’Italia con il nord Europa dal punto di vista ciclabile". Prima i saluti istituzionali del sindaco Fabrizio Ciarapica, quindi l’intervento di Fidanza, componente italiano della Commissione Turismo e Trasporti (Tran) del Parlamento europeo, poi via alle tre tavole rotonde: "Ciclovia Adriatica, a che punto è, collegamenti e servizi" con Roberta Belletti, Nardo Goffi, Ernesto Ciani, Marina Marcozzi, Luca Buldorini, Ruben Baiocco e Angelo Fedi; "Ciclabili e ciclovie lungo il grande fiume", con Mirco Bortesi, Matteo Fornasini, Nicola Cesari, Sebastiano Venneri e Simone Dovigo; "Dalla pianura da scoprire alle Alpi" con Claudio Morresi, Lavinia Bianchi, Giorgio Pollastrelli, Andrea Capellini, Matteo Brizzi e i sindaci del progetto ‘NoiMarcheBikeLife’. Infine, le conclusioni di Nicola Danti.

f. r.