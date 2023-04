Cicloturismo, i Comuni fanno squadra

di Ennio Ercoli

"Cicloturismo": carta da giocare subito, con spirito di squadra. Ne sono convinti amministratori e promotori di associazioni sportive e sociali del territorio: da Civitanova a Corridonia, da Montecosaro a Montelupone, da Morrovalle a Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro compreso. "Questa volta non finirà con una foto ricordo e tante parole al vento – ha detto Stefano Cardinali – perché abbiamo dato seguito al convegno al teatro delle Logge di Montecosaro, in occasione della Festa dell’albero 2023, incontrando il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi, l’assessore al turismo del Comune di Civitanova Manola Gironacci, l’assessore comunale di Montelupone Giordano Elisei, il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani, il vice sindaco di Sant’Elpidio a Mare Roberto Greci e il consigliere comunale di Montecosaro Gianluca Marsili. Assente giustificato il Comune di Corridonia, per un imprevisto dell’ultimo minuto". In rappresentanza dell’associazione culturale ’Il Borgo’ c’era – appunto – Cardinali, mentre per il gruppo ciclistico "Li Smatati" di Montegranaro Giuseppe Ciucani. A tutti i presenti a Montecosaro sono stati illustrati i tratti salienti del progetto dei "Ciclisti di Campagna" per lo sviluppo cicloturistico della bassa Valle del Chienti, in ossequio allo spirito che contraddistingue i moltissimi ciclisti appassionati, sia della bici che dei territori. L’intento? "Valorizzare i nostri centri storici e i paesaggi – concordano i promotori – sulla scorta di esperienze collaudate in molte regioni italiane, Toscana in primis". Questo è il programma sul quale si lavorerà nelle prossime settimane, diviso in 7 punti: mappatura di strade bianche, sentieri, ciclovie e ciclabili esistenti; definizione di un percorso permanente segnalato e geo-localizzato; organizzazione di un evento ciclistico annuale; tabellatura dei percorsi mappati; istituzionalizzazione degli stessi da parte dei Comuni; coinvolgimento delle attività tipiche ed economiche legate al turismo; promozione in maniera consorziata – attraverso fiere di settore ed altri canali – con target "turismo lento ed esperienziale". "Da parte dei "Ciclisti di Campagna" – sottolinea Frediano Pancotto – ci sarà il massimo l’impegno per finalizzare tutte le idee emerse. Il desk di lavoro si è rivelato stimolante, merito del coinvolgimento degli amministratori presenti. Da sottolineare il basso impatto economico per le risorse pubbliche, perchè si lavorerà prevalentemente sull’esistente. "Ora l’iniziativa è nelle nostre mani – dicono i Ciclisti di Campagna – e in quelle di tutti gli altri gruppi ciclistici che vorranno e sapranno condividere quest’idea. Entro le prossime settimane ci sarà un nuovo incontro per definire ulteriori tappe per "marcare" l’obiettivo comune".