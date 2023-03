Ciclovia Adriatica, lavori in corso da nord a sud

Ciclovia adriatica, lavori nell’area del Chienti per il ponte che collegherà Civitanova a Porto Sant’Elpidio e sul litorale nord per il secondo stralcio della pista tra la spiaggia della Lampara fino al Caronte. Il ponte, finanziato dalla Regione, sarà lungo 175 metri e largo cinque. La struttura sarà in metallo con tre campate. Due le corsie previste: una riservata ai ciclisti e l’altra ai pedoni. Il costo finale è passato da 2 a 4 milioni di euro. L’opera, salvo imprevisti, sarà consegnata entro il 2024. Quanto ai lavori del secondo stralcio della pista ciclabile sul lungomare nord, termineranno entro fine maggio. L’importo totale è di 391mila euro, ridimensionato dopo la revisione delle opere che avrebbero chiesto una spesa di 655.000 mila euro. Il finanziamento è regionale per il 75% e il resto sarà a carico del Comune. L’azienda a cui sono stati affidati i lavori è la Montedil di Loreto.