Ciclovia, cambia la ditta per i lavori

È forse tra le opere pubbliche più tribolate, la realizzazione della nuova Ciclovia del Potenza, di cui Recanati è Comune Capofila (gli altri partner sono Montelupone e Porto Recanati), che nasce dalle ceneri della vecchia pista ciclabile franata in parte nel fiume in parte a causa della scarsa manutenzione. Si parte a marzo del 2020 quando la Regione mette a disposizione del comune 650 mila euro per realizzare il percorso ciclabile di 23 km che si snoda da Porto Recanati lungo la contrada Chiarino di Recanati sino a giungere a San Firmano di Montelupone. La data successiva è il giugno di un anno dopo quando viene approvato il progetto di grado esecutivo, redatto dall’architetto Omar Pasquinelli, per l’importo di 650.000 euro. A luglio di quell’anno i lavori vengono affidati alla ditta recanatese Bartolini per un importo, al netto del ribasso offerto del 17,82%, di 350.591 euro. Appena sei mesi dopo arriva una prima modifica al progetto per "lavori imprevisti e imprevedibili di realizzazione di nuovi canali di scolo (zona pozzi Astea) e della cordonata canale di scolo (canale località Chiarino)" come si legge negli atti. Sarà sempre la ditta Bartolini ad occuparsene per ulteriori 14.818 euro. Passano due mesi e arriva la necessità di una manutenzione straordinaria per il ripristino degli attraversamenti ciclo pedonali sui fossi presenti lungo il percorso: l’architetto incaricato predispone il progetto e la ditta Bartolini esegue i lavori per un importo di 18.745 euro. La storia della ciclovia non finisce qui perché a novembre dell’anno scorso si stabilisce la necessità di modificare il tracciato dell’ultima parte, nel comune di Porto Recanati, della pista ciclabile: altri 21.524 euro di lavori affidati sempre alla ditta Bartolini. Ci si mette pure il maltempo con gli eccezionali eventi meteorologici della primavera scorsa che causano gravi danni a diversi tratti della sponda del fiume Potenza e provocano la frana di un tratto della ciclovia appena realizzata. Si cambiano professionista e ditta: la progettazione viene affidata al geologo Mirco Moreschi di Santa Maria Nuova e a fine ottobre i lavori, dopo una trattativa diretta, vengono assegnati alla ditta PSP Srl di Potenza Picena per un totale di 70.666 euro. Manca solo il frazionamento di porzioni di terreno, dove è stata realizzata la ciclovia, per l’acquisizione delle stesse al patrimonio del Comune e provvedere al saldo degli indennizzi agli ex-proprietari. Sarà il geometra Marco Peruzzi di Recanati a provvedere dietro un compenso lordo di 8.400 euro. Sarà finito l’iter?