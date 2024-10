Ciclovia delle Abbazie tra degrado e rifiuti. Silenzi: "Una vergogna"

Ciclovia delle Abbazie, nel tratto civitanovese si pedala tra erbacce, buche e rifiuti e in mezzo al traffico della provinciale maceratese. Il percorso che è stato promosso dal Comune alla fiera di Rimini come esempio di cicloturismo è un monumento all’abbandono e viene definito "ciclovia della vergogna" da Giulio Silenzi (Pd) che con un sopralluogo lungo il tracciato ne ha denunciato le magagne "l’assenza di manutenzione chissà da quanti mesi o anni, con discariche a cielo aperto. Questa è la pista pubblicizzata a Rimini e che un turista troverebbe se venisse a Civitanova? Non è pensabile presentare questa ciclovia in una fiera dedicata al turismo e tra l’altro non esiste nemmeno la segnaletica per raggiungerla. Ma, di quale cicloturismo parla Ciarapica?". Il percorso è un anello che congiunge Civitanova a Tolentino, con il tratto cittadino che parte dal santuario di Santa Maria Apparente, prosegue su un viottolo dissestato e parallelo alla statale 77, poi si addentra nella zona commerciale lungo le vie Sonnino e San Costantino passando davanti al Cuore Adriatico e infilando la provinciale 485 per attraversare la statale 16 e arrivare in via Cecchetti, via Buozzi, in piazza e infine sul lungomare. "I ciclisti - denuncia Silenzi - sono costretti a percorrere strade senza nessuna sicurezza, prive delle caratteristiche minime richieste dalla legislazione europea, nazionale e dalle norme tecniche approvate dalla Regione per le ciclovie, al punto che si è costretti a pedalare tra il traffico e con molteplici pericoli, senza misure protettive".