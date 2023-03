Ciclovia sul fiume Chienti, aperto il cantiere: presto i lavori

E’ stato aperto il cantiere nell’area del Chienti: sono iniziati i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale che attraverserà il fiume e collegherà Civitanova a Porto Sant’ Elpidio. Un’opera attesa dai cittadini di entrambi i comuni, un collegamento riservato a ciclisti e pedoni. Se ne parlava già ai tempi del sindaco Erminio Marinelli e nel corso della legislatura a guida Massimo Mobili. Il dubbio era se farne uno ad uso carrabile per snellire il carico di traffico della SS16, oppure una ad uso ciclabile e pedonale. Adesso l’intervento sta diventando realtà. Essa rientra nel programma della Ciclovia Adriatica che collegherà il Veneto alla Puglia: il ponte sul Chienti è una delle tappe più importanti. Sarà lungo 175 metri e largo cinque; due le corsie, una riservata ai pedoni e l’altra ai ciclisti. La struttura sarà in metallo, tre le campate. Un’opera suggestiva, con vista mare, e dai costi che la pandemia ha raddoppiato: dai due milioni siamo infatti passati a quattro. I finanziamenti sono a carico della Regione che ha proceduto alla progettazione e all’affido dell’appalto. Si calcola che l’opera possa essere consegnata entro il 2024. Tempi tutto sommati abbastanza veloci se si considera che siamo di fronte a un’opera pubblica. L’accordo tra Regione, Comuni e Province risale a settembre, con assegnazione dell’appalto a dicembre successivo e ora l’apertura del cantiere. I lavori sono iniziati con il disboscamento dell’area. Lunedì sarà avviata la verifica della presenza di eventuali ordigni bellici.

Giuliano Forani