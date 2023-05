Ciclovia verde comunale: primo atto Quaranta chilometri tra la natura

di Lorenzo Fava

Macerata avrà quaranta nuovi chilometri di ciclovie. Il progetto comunale ’Ciclovie verdi’, presentato dagli assessori Renna e Marchiori e dai consiglieri regionali Livi e Borroni, vorrebbe avere una forte valenza turistica e al contempo rivalutare tanti spazi naturali, architettonici e paesaggistici notevoli, come i calanchi delle Acquesalate o i fossi di Trodica. Il piano si inserisce nel sistema nazionale delle ciclovie che a sua volta è inquadrato nella rete europea Eurovelo: i tre milioni che andranno a finanziarlo vengono dal Cis (Contratto istituzionale di sviluppo). I lavori dovrebbero concludersi indicativamente entro la fine del 2024. I percorsi sono stati progettati dall’architetto Omar Pasquinelli e si svilupperanno su quattro lotti principali ed uno secondario di collegamento con la già esistente pista di Fontescodella; sarà creato così un anello complessivo di tutto il territorio di Macerata. "Un ringraziamento all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Patrimonio per aver lavorato a un progetto naturalistico e ambientale vero, concreto e definitivo – ha detto l’assessore Paolo Renna -. Abbiamo studiato i tracciati affinché siano percorribili anche da famiglie e bambini , come quelli dei lungofiume Chienti e Potenza, non dimenticando l’attenzione alle persone fragili: penso all’anello di Rotacupa, tre chilometri dove adotteremo misure specifiche per persone con disabilità". "Le Ciclovie verdi Macerata, già all’interno del nostro programma di mandato, sono l’ennesimo riconoscimento della grande sinergia che c’è tra Comune, Provincia e Regione che ha come obiettivo restituire al capoluogo l’importanza che negli anni passati era stata persa - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. Un progetto che è il frutto di un ragionamento specifico sulla conformazione del nostro territorio e teso a promuovere un percorso ciclopedonale turistico esclusivo per la città. Andremo a lavorare su zone che, in riferimento all’assetto idrogeologico, possiamo definire critiche. Questo ci permetterà di rivalutarle, consolidarle". Ieri è stato avviato il procedimento nei confronti dei proprietari privati interessati, finalizzato alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. È possibile prendere visione del testo integrale dell’avviso, del progetto e dei relativi allegati collegandosi al sito del Comune o presentandosi all’ufficio per le espropriazioni in Piaggia della Torre.