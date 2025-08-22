Cicogne in volo sulla città: "Potrebbero venire dall’Est Europa"

Mercoledì pomeriggio un gruppo di cicogne bianche (Ciconia ciconia), almeno quaranta, che proveniva da Ovest ha volato sopra Macerata e si è posato su alberi, tralicci, gru, ripetitori, palazzi di alcune zone della città creando un’atmosfera magica e affascinante. Non appena si è sparsa la voce in molti hanno scattato foto per commentarle nei social e per ammirare questo spettacolo inusuale per chi vive in città.

Le cicogne sono rimaste in zona anche ieri mattina per riposare e sfamarsi poi sono state avvistate lungo la strada "Carrareccia" in direzione Africa subsahariana, fra la zona del Sahel e il Camerun. La notizia del passaggio di questi magnifici uccelli ha creato un’atmosfera quasi surreale e il cielo carico di pioggia in contrasto con bianco e nero del loro piumaggio ha suscitato la frenesia di fare uno scatto o un video che potesse rimanere nella memoria. Le cicogne bianche si sono posate in molte zone di Macerata fra cui il quartiere San Francesco, il quartiere Collevario, via Roma, via Spalato, via Cincinelli e centrale elettrica adiacente, Villa Cozza, la zona fra l’ospedale civile e il cimitero comunale.

"Si pensa possano essere le stesse avvistate verso le 15 in zona monte Conero – commenta Maurizio Fusari, zoologo membro dell’Associazione Ornitologi Marchigiani Aps – e sono arrivate qua per riposare". Sulla provenienza Fusari spiega che "queste cicogne bianche e potrebbero provenire dall’Europa dell’Est dove esiste la popolazione più numerosa di tali esemplari . Quattro anni fa ad aprile nella zona della valle del Chienti era stato identificato un gruppo di cicogne in migrazione preriproduttiva una delle quali aveva l’anello alla zampa e si è dedotto che provenisse dalla Polonia. Anche quelle che abbiamo visto ora potrebbero avere la stessa provenienza". Ma dove stanno andando? "Solitamente si abbassano e si fermano quando c’è una perturbazione in arrivo – continua Fusari – riposano, mangiano e poi proseguono per l‘Africa dove andranno a svernare. Probabilmente non sono quelle dell’Europa e dell’Italia del Nord che solitamente percorrono altre rotte".

Fra le tantissime foto pubblichiamo alcuni scatti di Massimo Mozzoni dell’Associazione Ornitologi Marchigiani Aps che ricorda anche le caratteristiche di questo animale: "La cicogna bianca è una specie che migra esclusivamente di giorno a differenza della maggior parte degli uccelli migratori perché si sposta con volo planato, e non battuto, utilizzando così le correnti termiche con un’apertura alare che arriva a 218 centimetri (e con lunghezza dal becco alla coda che supera il metro) coprendo una distanza giornaliera che può raggiungere i 300 chilometri".

Paola Olmi