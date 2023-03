Macerata, cieca all’occhio destro: "Ma l’Inps mi riduce l’invalidità"

La denuncia di una donna che diventata cieca all'occhio destro si è vista addirittura diminuire l'invalidità dall'Inps (foto generica)

Macerata, 18 marzo 2023 – Ha chiesto una visita di aggravamento, poiché ai diversi malanni di cui soffre da tempo, si è aggiunta anche la perdita della vista al già malandato occhio destro. Contrariamente a quanto si aspettava, però, l’apposita commissione medica invece che aumentare ha diminuito la percentuale di invalidità, dall’85% all’80%.

Maria Carla Fuscà, 82enne maceratese, è rimasta incredula e sconcertata. Certo, potrebbe impugnare la decisione, come scritto nella comunicazione inviatale dall’Inps, ma attraverso la giustizia ordinaria. "Non ho tempo da sprecare, né soldi da buttare", spiega.

"Non è che la decurtazione di cinque punti d’invalidità cambi molto le cose. Però mi indigna il fatto che, pur confermando la gravità della mia situazione, che certo non è migliorata negli ultimi due anni, la percentuale sia stata abbassata. Per quali motivi? Davvero non si capisce". Maria Carla racconta come i suoi problemi siano iniziati molto tempo fa.

"Nel 1972 ho portato un busto di gesso per tre mesi e, poi, un busto ortopedico per tre anni. In quell’occasione mi venne riconosciuto un grado di invalidità del 35%, con la sottolineatura che questa non poteva essere ridotta mediante idoneo trattamento. Insomma, purtroppo per me, c’era e ci sarebbe rimasta".

A quel tempo, però, era molto giovane. Con il passare degli anni, come prevedibile, le cose si sono progressivamente complicate, anche a causa di altre patologie croniche. Così nel 2016, dopo una nuova visita, il grado di invalidità è stato portato al 75%, riconoscendo Maria Carla come "invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, medio-grave", vale a dire in una oscillazione che va dal 67% al 99%.

Nel 2021 , visto l’aggravarsi della situazione, Maria Carla è stata sottoposta ad una nuova visita che ha certificato la progressione negativa delle sue condizioni, tanto che il grado di invalidità riconosciuto è salito all’85%. Il 20 dicembre scorso, considerato che la già precaria vista all’occhio destro era ormai perduta, ha chiesto e ottenuto una nuova visita, a cui è stata sottoposta lo scorso 13 febbraio. Ma, con sua grande sorpresa, ha ricevuto la comunicazione nella quale si riconosce un grado di invalidità all’80%, cioè cinque punti in meno rispetto al 2021.

"Ho la mia dignità", sottolinea. "Fino ad ora non ho chiesto l’indennità di accompagnamento, perché – sia pure con difficoltà – riesco a cavarmela, magari con l’aiuto di mia figlia. Ma la china imboccata mi induce a porre grande attenzione alle mie condizioni. Secondo l’esito della visita, che ha ridotto la percentuale di invalidità, negli ultimi due anni queste sarebbero migliorate. Se così fosse stato ne sarei stata felice, non avrei certamente avvertito l’esigenza di rendere pubblica questa vicenda".