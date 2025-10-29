Ciminari espone alla mostra di arte contemporanea del Louvre

La pittrice civitanovese Rosanna Ciminari ha partecipato alla mostra d’arte contemporanea al Carrousel du Louvre di Parigi ed era lì nei giorni del clamoroso furto di gioielli, anche con l’assessore Barbara Capponi. Per l’artista una tappa di eccellenza internazionale. Selezionata per la seconda volta, Ciminari aveva esposto lo scorso anno in una collettiva, mentre nei giorni scorsi ha potuto presentare i suoi quadri in una personale, in quella che è considerata una delle più importanti piazze dell’arte europea, piattaforma ideale per artisti affermati e di talento emergente, che mostrano le loro opere a un vasto pubblico e a collezionisti.

L’artista è stata seguita per tutto l’evento dalla amica Paola Ripari. A Parigi c’era anche l’assessore Barbara Capponi, che ha portato il saluto e il sostegno della città a Rosanna Ciminari. "È stato un onore e una gioia - commenta l’artista - partecipare a un grande evento internazionale al Louvre, dove ho avuto l’opportunità di stabilire contatti significativi con gallerie di fama mondiale e un pubblico appassionato proveniente da ogni parte del globo, entusiasta di scoprire le mie opere". "Eravamo lì - racconta Capponi - il giorno del famigerato furto dei gioielli e abbiamo vissuto la concitazione e il caos dell’imprevisto, che non hanno minato il successo dell’expo".